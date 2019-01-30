«طيران الإمارات» تقدم 20 ألف وجبة نباتية في رحلات يناير

المصدر: دبي - البيان

قدّمت «طيران الإمارات» 20 ألف وجبة نباتية صرف Vegan لركاب رحلاتها في يناير 2019. وارتفع الطلب على هذه الأطباق خلال هذا الشهر بنسبة 40% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وتلبي «طيران الإمارات» متطلبات جميع عملائها وتقدم لهم تشكيلة من قوائم الطعام المصممة خصيصاً لاحتياجاتهم الطبية والإثنية وغيرها. وتعتبر الوجبات النباتية ثالث أكثر الوجبات طلباً في الدرجة السياحية. وفي استطلاع أجرته مجلة «فيجان نيوز» الشهر الماضي، حصدت طيران الإمارات لقب أفضل ناقلة جوية للوجبات النباتية.

وتشمل قوائم طيران الإمارات أكثر من 170 وجبة نباتية صرفاً. ويستخدم الطهاة وخبراء التغذية خضارا ومكونات طازجة لتحضير الوجبات. وتشتهر الناقلة بتوفير أطباق مستوحاة من البيئة المحلية للمحطات التي تخدمها.

وتتوفر الوجبات النباتية، بالإضافة إلى وجبات خاصة أخرى، في جميع الدرجات على رحلات طيران الإمارات ويمكن طلبها قبل 24 ساعة من موعد الرحلة. وتجري الناقلة تغييرات ومراجعات شهرية لوصفات الأطعمة المقدمة على الرحلات لمواكبة أي تغيرات والاتجاهات الغذائية الإقليمية والموسمية.

وتتوفر أيضاً مجموعة متنوعة من الأجبان على الرحلات، ومنها الجبنة النباتية المصنوعة من المكسرات من دون أي استخدام للحليب، حيث وصل استهلاك العملاء لهذا النوع من الجبنة إلى 18 ألف كيلوغرام.

وتقدم طيران الإمارات أكثر من 100 مليون وجبة سنوياً لركاب رحلاتها في الدرجات الأولى ورجال الأعمال والسياحية، الذين يزيد عددهم على 55 مليوناً، يسافرون من وإلى أكثر من 140 مدينة عبر قارات العالم الست. وإدراكاً منها لمختلف أذواق ومتطلبات عملائها، فإن طيران الإمارات توفر أطباقاً تلائم جميع وجهاتها على أكبر مطعم طائر في العالم.

* المأكولات النباتية الصرف أو Vegan Food هي المأكولات الخالية كلياً من المكونات الحيوانية كالحليب واللحوم وغيرها.