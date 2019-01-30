«واتس آب» يطلق مزايا جديدة

المصدر: نيويورك - وكالات

أطلق واتس آب هذا الشهر الجاري العديد من النسخ التجريبية، فضلاً عن إطلاق تحديث جديد كامل منذ عدة أيام، والذي أتاح للمستخدمين إمكانية الاتصال الصوتي أو المرئي بشكل أكثر سهولة، إلا أن أحدث تقرير كشف عن طرح الشركة لنسخة تجريبية جديدة تحمل رقم إصدار 2.19.18، والتي توفر تغييرات كبيرة في قسم «الوسائط المشتركة» سواء فيما يتعلق بالدردشة الفردية أو دردشة المجموعات.

ووفقاً لما نشره موقع تقني أمريكي، فعند تصفح المستخدم للصور داخل هذا القسم، سيرى خيارات جديدة عند الضغط على زر القائمة، وهي مميزات «Show in Chat» و«Set as»، و«Rotate»، إذ يتيح الخيار الأول معرفة مكان مشاركة هذه الصورة أو الفيديو المحدد في الدردشة الفردية أو الجماعية.