مبيعات «دومينوز بيتزا» تنمو ببريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت سلسلة مطاعم «دومينوز بيتزا» ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الرابع في بريطانيا بنسبة 5ر5% لتصل إلى 5ر339 مليون جنيه استرليني مقارنة بـ 8ر321 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت السلسلة إنها تتوقع استمرار نمو أعمالها في بريطانيا خلال العام الجاري. وأوضحت دومينوز بيتزا أنها تعتزم الاستثمار في الأعمال المركزية والبنية التحتية لدعم العمليات الأكبر على المستوى الدولي.

وقال ديفيد وايلد المدير التنفيذي للسلسلة: «سوق الأطعمة السريعة في بريطانيا حيوي، ونحن نعتقد أنه سوف ينمو بنسبة 8% سنوياً حتى عام 2022». وأضاف «نهدف للحفاظ على حصتنا في هذا السوق».