دبي تحتضن 2 من أفخم 25 فندقاً في العالم

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

أدرج موقع «تريب أدفايزر»، أكبر موقع إلكتروني متخصص بالسياحة في العالم، فندق «ون آند أونلي جزيرة النخلة» وفندق «رافلز دبي» ضمن قائمته لأفضل 25 فندقاً حول العالم من حيث الرفاهية والفخامة.

ووصف الموقع العالمي دبي بأنها تمزج بين الثقافة الحديثة والتاريخ والمغامرة، وتوفر تجربة تسوق وترفيه على أعلى مستوى عالمي.

وأضاف الموقع أن من العلامات السياحية والثقافية البارزة في دبي دار الأوبرا ومشاهدة داون تاون ورؤية بانورامية للمدينة حتى الخور من قمة برج خليفة المبنى الأعلى في العالم، وشراء منتجات الذهب والمنسوجات من السوق التقليدي وغيرها.

وأوضح الموقع أنه إذا كنت تبحث عن المغامرة والإثارة فعليك بامتطاء الكثبان الرملية في رحلة سفاري متميزة وممارسة الألعاب في حدائق دبي الترفيهية الأكبر في الشرق الأوسط، والتزلج على الجليد داخل أكبر مضمار تزلج مغلق في العالم.