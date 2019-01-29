«ألستوم» و«سيمنز» نحو الاندماج

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت «سيمنز» الألمانية و«ألستوم» الفرنسية، عن تنازلات جديدة، في مسعى لإقناع المفوضية الأوروبية، بالموافقة على شراكتهما التي ستؤدي إلى نشوء عملاق في قطاع السكك الحديد، حسبما أكدت «ألستوم» أمس.وقالت «ألستوم» إنها قررت مع «سيمنز»، إدخال مزيد من التعديلات على الإصلاحات للرد على المخاوف التي أُثيرت. وأضافت أن قيمة الأعمال التي تنوي بيعها لم يطرأ عليها تغيير وتبقى 4 % من إجمالي مبيعاتهما وبأن العرض الجديد «يحافظ على القيمة الصناعية والاقتصادية للصفقة».

وخطة الاندماج التي كشف عنها في سبتمبر 2017، اعتبرت خطوة دفاعية، في وقت يعتزم العملاق الصيني سي.آر.آرس.سي، التوسع في السوق العالمي.

وسينشأ عن اندماج «ألستوم - سيمنز» شركة مع عمليات في 60 دولة ورقم أعمال سنوي 17.8 مليار دولار لكن ذلك لا يقارن بعائدات الشركة الصينية البالغة 26 مليار يورو.