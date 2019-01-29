الشركات عاجزة عن مواجهة تحديات الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «إف تي أي للاستشارات» في دافوس مقياسها الأولي للقدرة على المجابهة لعام 2019 والذي يستكشف كيفية تعامل شركات مجموعة العشرين مع عالم مترابط ومنظم تسوده التقنيات الإحلالية بشكل متزايد.

ومن النتائج المدهشة للتقرير أنه في الوقت الذي تتوقع فيه الشركات التحديات والتي تشمل الأمن السيبراني والبيانات فإنها لا تزال تفتقر إلى الاستعداد لتلك التحديات. وفي عصر صنّفه المنتدى العالمي على أنه «عصر الثورة الصناعية الرابعة» أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تقوم شركات مجموعة العشرين بدور أساسي في دعم المجتمعات والحكومات التي تعيش في خضم أجواء يسودها عدم اليقين والتقلبات الحتمية.

وأوضح التقرير أنه مع انتقالنا إلى 2019 لازالت الشركات عير مستعدة تماماً لمواجهة 18 سيناريو قد تؤثر سلباً على أدائها.