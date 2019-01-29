المصدر: بكين - رويترز

قالت إدارة الطاقة في الصين، أمس، إن إجمالي طاقة توليد الكهرباء بالصين من موارد الطاقة المتجددة ارتفع إلى 728 جيجاوات بنهاية 2018، بزيادة 12 % بالمقارنة مع نهاية 2017.

وذكرت الإدارة في بيان مقتضب، إن الصين ربطت طاقة جديدة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 20.59 جيجاوات بشبكتها للكهرباء في 2018.

وأضافت الإدارة، إن إجمالي الطاقة الجديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي جرى تشغيلها العام الماضي بلغت 44.3 جيجاوات، وهو ما يزيد قليلاً على الرقم الذي أعلنته جمعية قطاع الطاقة الشمسية الصينية في وقت سابق من الشهر الحالي.