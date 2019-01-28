صدارة إماراتية في الابتكار الإعلامي الرقمي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تحتل الإمارات مركز الصدارة في الابتكار الرقمي المتعلق بإنشاء المحتوى الصوتي والمرئي، وتوزيعه عبر أشكال وقنوات مختلفة، وذلك استجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة، وفق ما ترى «كوندو بروتيغو»، الشركة المتخصصة بالاستشارات وتوريد الحلول في مجال إدارة المعلومات والبنى التحتية التقنية.

وقالت سافيتا باسكار، رئيس العمليات في الشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً، إن وسائل الإعلام التلفزيونية أو القنوات المعنية ببثّ الفيديو حسب الطلب في المنازل أو بثّ مقاطع الفيديو الرقمية في سيارات الأجرة، على سبيل المثال، جزء متغلغل في حياتنا بدولة الإمارات، مؤكدة أن هذه القنوات سوف تواصل تحقيق النموّ والانتشار. وأضافت: «تُعدّ شركات الإعلام الإماراتية من بين أولى الشركات في العالم التي تبنّت ابتكار المحتوى بسهولة وتوزيعه وتخصيصه وتحليله من أي مكان وفي أي وقت وعبر أي جهاز».

وتدفع وسائل الإعلام المرئية في دولة الإمارات عجلة الابتكار في سوق الإعلام والترفيه الرقمي العالمية التي تبلغ قيمتها 16 مليار دولار، ما يساهم في إثراء تجربة الجمهور وحصوله على محتوى غني عبر أي جهاز وفي أي مكان وزمان، في وقت تعمل العديد من المناطق الإعلامية الحرة في الدولة، مثل مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات و«تو فور 54» بأبوظبي، على تعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لوسائل الإعلام المرئية.

وكانت «كوندو بروتيغو» تعاونت عن كثب في العام 2018 مع واحدة من كبرى شركات البثّ الإعلامي في الإمارات لإحداث التحوّل الرقمي فيها، حيث أرست بنية تحتية عالية الأداء وُضعت لغرض محدّد من أجل دعم إنتاجها للإعلام الرقمي وتوسّعها فيه.

ومن المتوقع أن تنمو سوق الإعلام والترفيه الرقمي العالمية بنسبة 45% لتصل إلى 16 مليار دولار بحلول العام 2021، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن شركة «تكنافيو»، وذلك في ضوء حرص شركات الإعلام على تبنّي تنسيقات البثّ عالي الوضوح مثل 4K، واعتماد الأرشفة الرقمية. وتقدّر «كوندو بروتيغو»، في هذا السياق، أن شركات الإعلام الإماراتية تبنّت أنظمة للتخزين الرقمي بسِعات تتراوح ما بين 20 و25 بيتابايت في العام 2018.

وأكّدت باسكار أن بوسع التحوّل الرقمي وإحداث الدمج بين نظم الحوسبة السحابية والتخزين والقدرات التنقلية وتحليلات البيانات، تمكين شركات الإعلام من تخصيص المحتوى حسب احتياجات العملاء.