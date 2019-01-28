81 % من المهنيين يختارون وظائفهم حسب أساليب إدارة الشركات

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان جديد أجراه «بيت.كوم» بعنوان «المدير المثالي في منطقة الشرق الأوسط»، أن 81٪ من المهنيين في الشرق الأوسط يختارون وظيفتهم بناءً على الأسلوب الإداري للشركة. ويفضل 80% من المجيبين العمل في شركة ذات هيكل تنظيمي واضح، في حين يفضل 16٪ العمل في شركة ذات هيكل إداري مرن.

وعلى الرغم من أن 51.3% من المجيبين يعتقدون بأن الراتب العالي أكثر أهمية من الإدارة الجيدة، فإن 34.9% يعتقدون بأن كلا العاملين يلعبان دوراً متساوياً عند اتخاذ قرار قبول وظيفة معينة.

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: «يلعب بيت.كوم دوراً مهماً في تعزيز عمليات البحث عن وظائف وتوظيف الكفاءات عبر الإنترنت، إضافة إلى تمكين أكثر من نصف القوى العاملة في المنطقة المتواجدة على شبكة الإنترنت، كما يسلّط الضوء على العوامل المختلفة التي تؤدي لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها. ومن المثير للانتباه أن نجاح الشركات يعتمد بشكل كبير على سعادة القوى العاملة».