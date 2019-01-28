«مايكروسوفت» توفر «أوفيس» على «آب ستور»

المصدر: Ⅶ سان فرانسيسكو - د ب أ

لأول مرة أصبح في مقدور مستخدمي أجهزة كمبيوتر «ماك» التي تنتجها شركة «آبل» تنزيل حزمة برامج «مايكروسوفت أوفيس» الشهيرة من خلال متجر «آبل» الإلكتروني «آب ستور»، حيث كان من يرغب في استخدام برامج «أوفيس» الشهيرة مثل «وورد» و«إكسيل» و«باور بوينت» يضطر إلى الدخول إلى موقع «مايكروسوفت» على الإنترنت وتنزيل هذه البرامج من هناك.

ونقل موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن جيرد سباترو نائب رئيس شركة «مايكروسوفت 365» التابعة لمجموعة «مايكروسوفت» القول: «أحببنا فكرة أن آب ستور هو المكان المحدد لتطبيقات ماك» حيث يمكن لمستخدمي أجهزة كمبيوتر «ماك» تنزيل ما يحتاجون إليه من برامج مباشرة.

وأضاف الموقع أن هذه الخطوة هي أحدث مثال على توسع «مايكروسوفت» وتجاوزها لحدود نظام التشغيل «ويندوز» الذي ارتبطت به لسنوات والذي يسيطر على تشغيل أجهزة الكمبيوتر في العالم حيث إن تسعة من بين كل 10 أجهزة كمبيوتر شخصي في العالم تعمل بنظام التشغيل «ويندوز».

وقد أصبحت شركة «مايكروسوفت» على مدى السنوات الخمس الماضية ومنذ تولي «ستايا ناديلا» منصب الرئيس التنفيذي أكثر استعداداً لتقديم إصدارات من منتجاتها تتوافق مع أنظمة التشغيل المنافسة بما في ذلك طرح إصدارات من «مايكروسوفت أوفيس» للهواتف الذكية «آيفون» والكمبيوتر اللوحي «آيباد» التي تنتجها شركة «آبل» وتعمل بنظام التشغيل «آي.أو.إس».