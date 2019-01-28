اتهام «فيسبوك» باستدراج الأطفال لشراء الألعاب

المصدر: Ⅶ سان فرانسيسكو - د ب أ

اتهم تقرير شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة «فيسبوك» باستهداف الأطفال في إطار جهودها لتحقيق إيرادات من ألعاب الإنترنت مثل «أنجري بيردس» «وبيت فيل» و«نينجا ساجا». وأشار التقرير الذي نشره موقع «ريفيل» إلى أن هذه المعلومات جاءت في وثائق دعوى قضائية ضد «فيسبوك» منذ عام 2012.

وبحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن تقرير «ريفيل» اعتمد على أكثر من 135 صفحة تم نشرها بما في ذلك مذكرات داخلية خاصة بشركة «فيسبوك» واستراتيجياتها السرية ورسائل البريد الإلكتروني لموظفيها. وكان أحد القضاة الأمريكيين قد أمر بالكشف عن الوثائق التي تعود إلى الفترة من 2010 إلى 2014.

وأشارت الوثائق إلى أن «فيسبوك» شجعت أساليب «تسمح بالاحتيال» وهو ما يعني أن مطوري الألعاب، يجعلون الأطفال ينفقون الأموال على غير علم منهم على ألعابهم. كما كشفت الوثائق أن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة تجاهلت رسائل من موظفيها تحذر من أن هذه الأساليب تستدرج مستخدمين دون السن المسموح، والذين لا يعرفون أن بطاقات الائتمان كانت مرتبطة بحساباتهم على موقع «فيسبوك».

من ناحيتها ذكرت شركة «فيسبوك» في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها «وافقت طوعاً على نشر وثائق متعلقة بقضية تعود إلى عام 2012 حول سياساتها لإعادة ثمن التطبيقات التي يتم شراؤها» عبر موقعها والتي يشتبه الآباء أن أطفالهم اشتروا هذه التطبيقات، أو دفعوا هذه الأموال عن طريق الخطأ.