نمو متوقع لسوق الطيران المدني الصيني

المصدر: بكين - د ب أ

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي نمو سوق الطيران المدني الصيني، بحيث يصل عدد الركاب إلى 1.6 مليار راكب بحلول عام 2037. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة«شينخوا» عن المدير العام للاتحاد الكسندر دي جونياك القول إن الاتحاد يتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق للطيران المدني بحلول عامي 2024 و 2025. ويشار إلى أن الصين تعد الآن ثاني أكبر سوق طيران مدني في العالم.

وقال دي جونياك لشينخوا خلال زيارته لبكين: «الصين تصبح حالياً لاعباً مؤثراً في قطاع الطيران المدني دولياً، وسلطات الطيران المدني الصينية تعد قوة رئيسية في تعزيز القطاع». يذكر أن مطارات الصين تعاملت مع 610 ملايين راكب عام 2018، مما يمثل زيادة بنسبة 11.4% مقارنة بعام 2017، وذلك بحسب إحصاءات إدارة الطيران المدني الصينية.