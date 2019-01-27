استطلاع « البيان الاقتصادي»: المتاجر التقليدية أكثر جذباً من الإلكترونية

المصدر: Ⅶ دبي- وائل اللبابيدي

خلصت نتائج استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» إلى أن المتاجر التقليدية الأكثر جذباً للمتسوقين من المتاجر الإلكترونية في الإمارات. وقال سانميت سينغ كوشار، المدير العام لشركة HMD في الشرق الأوسط: «إن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن التسوق في الإمارات يتجه بشكل متزايد نحو التحول إلى بيئة تجارة تجزئة متعددة القنوات، كما لمسنا ظهور تعاون أكبر من ذي قبل ما بين قنوات التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية».

وأضاف: «نحن على وعي بأنّ المتسوقين في الإمارات قد أصبحوا أكثر تميزاً ويبحثون عن الراحة والقيمة مقابل إنفاقهم أثناء التسوق، ويتمثل هدفنا في تقديم أفضل بيئة تجارة تجزئة، سواء كانت تتمثل في التسوق الإلكتروني أم التقليدي لتلبية كل متطلبات المستهلكين وإرضائهم».

وقال أنتوني بيتر، مدير قسم الاتصالات المؤسسية في «باناسونيك»، إن سلوكيات التسوق تعتمد على عدد من العوامل المختلفة، مثل الملاءمة، ونوعية المنتجات المُراد شراؤها، وبُعد المسافة عن مراكز التسوق، وحركة المرور، وإمكانية تجريب المنتج، والخدمة الشخصية للعملاء وغير ذلك من العوامل التي قد تطغى على التجربة المريحة التي توفرها خدمات التسوق عبر الإنترنت.

وأضاف أنه في حين أظهرت منتجات الأزياء والإكسسوار والملابس والعطور زيادة كبيرة في معدل المبيعات عبر الإنترنت، إلا أن مبيعات المنتجات الإلكترونية لا تتخلف عنها بفارق كبير. ويمكن قياس مدى شعبية التسوق عبر الإنترنت بالنظر إلى الاستثمارات التي تقوم بها كبرى الشركات الرئيسية حالياً في أعمال تجارة التجزئة عبر الإنترنت، ولا شك أنها ستحاول تحفيز العملاء وتشجيعهم على التسوق عبر الإنترنت عبر تزويدهم بالعديد من العروض المميزة، ما يفضي في نهاية المطاف إلى زيادة المبيعات.