افتتاح مرسى جاف للمقطورات والقوارب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت إدارة مرسى ياس مارينا، الوجهة الرائدة في أبوظبي للمراسي ورحلات القوارب والوجهات الترفيهية، عن افتتاح مرسى جديد جاف، يحتضن 97 ركناً مظللاً للمقطورات التي تحمل القوارب- إلى جانب محطة جديدة للوقود ومساحة للتنظيف- ورصيف إنزال مزدوجاً، ومركزاً جديداً متطوراً لصيانة القوارب.

وتقع المنشأة الجديدة في جزيرة ياس على مسافة قصيرة من مرسى ياس مارينا البحري، وتستوعب مراكب بطول 7 أمتار إلى 12 متراً، كما تضم رصيف إنزال مزدوجاً ورصيف انتظار بطول 50 متراً وساحة للصيانة.

وقال بيلي كانيلاس، مدير عام مرسى ياس مارينا: «يأتي افتتاح المرسى الجاف خطوة جديدة في إطار مساعينا الدؤوبة لنكون من أبرز المراسي في الشرق الأوسط، ونفخر بتقديم مجموعة متنوعة من العروض لجميع أصحاب القوارب وخيارات حفظ مراكبهم في مساحة آمنة توفر مزايا فريدة من نوعها في ياس مارينا».