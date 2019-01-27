«كلير تريب» توفّر تأشيرة دخول للإمارات عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كلير تريب» عن إطلاق خدمة جديدة لطلب تأشيرة الدخول إلى الإمارات عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني. وبموجب إطلاق الخدمة سيكون بإمكان المسافرين، التقدم بطلب للحصول على تأشيرات سياحية إلى الإمارات، وذلك مع «ضمان استعادة الرسوم» في حالة رفض الطلب.

ولتشجيع المسافرين على الاستفادة من الخدمة الجديدة، ستقدم «كلير تريب» خصومات مجزية على تذاكر الطيران، مع كل طلب تأشيرة، حيث سيحصل المسافرون الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات لمدة 30 أو 90 يوماً، على خصم على تكاليف سفرهم جواً يصل إلى 100 % من تكاليف تأشيراتهم.

وقال سمير باجول نائب الرئيس التنفيذي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط لشركة «كلير تريب»: «قمنا بترقية منصة حجوزاتنا، من خلال توفير خدمة الحصول على تأشيرة الدخول عبر الإنترنت، والتي تحل محل العملية اليدوية الروتينية للتقدم بطلب للحصول عليها، لنوفر بذلك منصة متكاملة، تلبي جميع احتياجات عملائنا».