المهرجانات التراثية تنعش السياحة في الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

تسهم المهرجانات التراثية والثقافية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي في تنشيط حركة السياحة وارتفاع معدلات الإشغال الفندقي في تلك المنطقة الصحراوية الخلابة. وقال أحمد المرجوشي المدير العام لفندق تلال ليوا بمنطقة الظفرة إن هذه الأنشطة والفعاليات التراثية والثقافية تنشط الحركة السياحة وتجلب المزيد من الضيوف والزوار إلى ليوا ومدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتوقع إشغالاً مرتفعاً خلال الموسم الحالي بفضل التدفق الكبير للسياح إلى منطقة ليوا خلال فصل الشتاء الذي يتميز بأشعة الشمس الدافئة وسط هدوء الصحراء والكثبان الرملية الساحرة في الربع الخالي. وأضاف: «يشهد فندق تلال ليوا العديد من الأنشطة التي تلاقي التفاعل الإيجابي من الزوار».