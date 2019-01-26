«إمبراير» تبيع أنشطتها التجارية إلى «بوينغ»

المصدر: برازيليا - أ ف ب

وقعت شركة «إمبراير» البرازيلية لصناعة الطيران اتفاقاً لبيع أنشطتها التجارية إلى نظيرتها الأمريكية «بوينغ» وحددت 26 فبراير كتاريخ لعقد اجتماع للمساهمين من أجل إقرار الصفقة.

ورغم التحفظات التي أعرب عنها في البداية، أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في وقت سابق هذا الشهر موافقته على الصفقة التي ستؤدي إلى تأسيس كيان مشترك تبلغ قيمته 5.2 مليارات دولار.

وتمت خصخصة «إمبراير» عام 1994، لكن الحكومة البرازيلية حافظت على «حصة ذهبية» تمنحها حق النقض في ما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية. وبموجب الاتفاق مع «بوينغ»، ستستحوذ الشركة الأميركية على 80% من أنشطة «إمبراير» التجارية المدنية، ما يسمح لها بعرض طائرات تجارية يصل عدد مقاعدها إلى 150.