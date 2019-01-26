نمو أعداد الركاب في المطارات الألمانية

المصدر: برلين - د ب أ

ارتفعت أعداد الركاب بالمطارات الألمانية (22 مطاراً) بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

وأوضحت بيانات رابطة المطارات الألمانية (ايه دي في) أن أعداد ركاب المطارات وصلت العام الماضي إلى نحو 245 مليون شخص، بارتفاع نحو 4% مقارنة بعام 2017.

وحصد مطار فرانكفورت، بوصفه أكبر المطارات الألمانية، العدد الأكبر بـ 69.5 مليون راكب.

ويعد الارتفاع في أعداد ركاب المطارات في ألمانيا قوياً على نحو خاص في العام الماضي نظراً لما ترتب على إفلاس شركة «اير برلين» خريف عام 2017 من إلغاء للعديد من الرحلات الجوية.

وبلغ عدد ركاب المطارات الألمانية في ديسمبر الماضي وحده 17.2 مليون شخص بزيادة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، وصفت الرابطة الزيادة بأنها نمو صحي في ظل منافسة قوية بين شركات الطيران.