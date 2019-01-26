إغلاق الحكومة يغرق الموظفين في الديون

المصدر: دبي-أشرف رفيق

قال ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي في مقابلة تلفزيونية إنه لا يفهم لماذا يتضرر موظفو الحكومة الأمريكية من إغلاق الحكومة بسبب أزمة تمويل الجدار مع المكسيك، وأنهم يشكون من أزمة مالية.

واقترح روس أن يحصل الموظفون، الذي لا يتقاضون رواتب حالياً، على قروض قصيرة الأجل من البنوك حتى ينتهي إغلاق الحكومة.

وقال الوزير في مقابلة مع شبكة سيس إن بي سي أمس إن هناك 89 ألف موظف في الحكومة الفيدرالية لا يتقاضون رواتبهم حالياً، وإنهم يمكنهم الاقتراض لتغطية فترة إغلاق الحكومة التي وصفها بالمؤقتة، بدلاً من التوجه إلى بنوك الطعام ومنازل الإيواء.

وقال أعرف أنهم يذهبون إلى بنوك الطعام ولا أدري لماذا، وكما ذكرت من قبل، الالتزامات التي عليهم، يمكنهم سدادها عن طريق قروض مصرفية أو من خلال بطاقات الائتمان وهي مضمونة من الحكومة. لذلك يمكن للموظفين الحصول على أجر 30 يوماً بسهولة، وليس هناك أي سبب يمنعهم من الحصول على القروض، ورأينا عدداً من الإعلانات من جانب المؤسسات المالية تدعو إلى منح القروض.

وقال إن جميع الموظفين الذين لا يحصلون على رواتب الآن سوف يحصلون على متأخراتهم عندما تعيد المؤسسات الحكومية فتح أبوابها، بينما يمرر الكونجرس مشروع قانون ينص على ذلك.