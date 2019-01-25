أرباب العمل في بريطانيا يمنحون أكبر زيادات في 10 سنوات

المصدر: لندن ــ رويترز

منح أرباب العمل البريطانيون موظفيهم أكبر زيادات في الأجور في 10 سنوات أوائل 2019 في مؤشر جديد على أن معدل البطالة بالغ الانخفاض بالمعايير التاريخية بدأ في تسريع وتيرة نمو الأجور.

ووفقاً لأرقام جمعتها اكسبرت اتش.آر لبيانات الأجور سجلت اتفاقات الأجور السنوية المبرمة هذا الشهر متوسطاً بلغ 2.8 % مقارنة مع زيادات 2 % في ديسمبر.

وأظهرت بيانات رسمية أمس أن أجور العمال نمت بأسرع وتيرة لها في أكثر من 10 سنوات وبنسبة بلغت 3.4 % بما يتناقض مع مؤشرات أخرى على حدوث تباطؤ اقتصادي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ منتصف السبعينيات.

وقال بنك إنجلترا المركزي إنه يتوقع تحسناً في نمو الأجور.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين فيه آندي هولدين في أكتوبر إن هناك مؤشرات على «فجر جديد» لزيادات الأجور.