«ترافيل نوار»: دبي غنية بتراثها ومناطق الجذب العالمية

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أكد تقرير حديث نشره موقع«ترافيل نوار» أن دبي مدينة غنية بثقافتها التاريخية وتراثها الأصيل، وهي تختزن مناطق جذب عالمية لا حصر لها، سواء للترفيه، أو التعليم.

وأضاف أن المدينة تزخر بالكثير من الأشياء والمقومات والأنشطة التي يمكن للزائر القيام بها، وتزخر بالعديد من الفرص غير المكتشفة، وسيجد المرء نفسه في كثير من الأحيان يجول خارج المسار المطروق. لكن في خضم ذلك لن تفوته بعض المعالم الرائعة.

وأوضح الموقع أن دبي مدينة تزدهر وتتمتع بثقافة غنية لا نهاية لها وأنها تتمتع بالجاذبية التي تتحدى الفيزياء والخيال الإنساني حيث يمكن التجول في المنتزهات الترفيهية ومناطق الترفيه التي لا نهاية لها كما يمكن للزائر قضاء عام كامل في دبي وتبقى هناك أشياء للقيام بها.

وبعد يوم طويل من المشي وزيارة المعالم السياحية يمكن للزائر بحسب الموقع التمتع بمشاهدة غروب الشمس على طول قناة دبي المائية وهي إضافة جديدة تم إطلاقها في عام 2016 فهناك جسر مبني بشكل رائع ووسائل راحة عصرية رائعة. تسمح لكم مصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية ومحطات شحن الأجهزة وال«عبرات» التقليدية بالتنقل عبر القناة وتجربة شلال يعتمد إضاءة «إل إي دي» طريقة رائعة للتخلص من حرارة الصحراء والاستمتاع بالمناظر الخلابة في دبي الخلاقة المبدعة.