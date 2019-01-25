كشف ثغرات بمنصة لحلول إنترنت الأشياء

المصدر: دبي - البيان

ساعد خبراء عاملون لدى كاسبرسكي لاب في التعرّف إلى 7 ثغرات وتصحيحها في باقة الحلول ThingsPro Suite، إحدى المنصات الصناعية القائمة على إنترنت الأشياء.

والتي تمّ تصميمها للحصول على البيانات وتحليلها عن بُعد في نُظم الرقابة الصناعية.

وكان بإمكان بعض الثغرات التي عُثر عليها أن تسمح للجماعات التخريبية بالوصول إلى بوابات خاصة بنظم إنترنت الأشياء الصناعية وتنفيذ أوامر تخريبية مُدمّرة وتمّ إبلاغ شركة «موكسا» المطوّرة للصناعية عن جميع الثغرات فسارعت إلى تصحيحها.وتُعدّ باقة ThingsPro Suite البرمجية منصة لنظم إنترنت الأشياء تجمع البيانات تلقائياً من أجهزة التقنيات التشغيلية العاملة في المنشأة الصناعية.

وتقديمها إلى نظام سحابي لإنترنت الأشياء لإجراء التحليلات البيانية اللازمة عليها. ولكن مثل هذه المنصات يمكن أن تكون خطرة بقدر ما هي مفيدة لتسهيل دمج أنظمة إنترنت الأشياء وصيانتها ما لم يتم تطويرها ودمجها بطريقة تراعي المخاوف الأمنية.

وقام باحثون في فريق الاستجابة لحالات الطوارئ الإلكترونية في نظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي لاب، بإجراء دراسة على المنصة البرمجية حيث تم اكتشاف الثغرات.