انطلاق مخطط «مشروع البحر الأحمر»

المصدر: Ⅶ جدة- البيان

نالت شركة البحر الأحمر للتطوير، موافقة مجلس إدارتها على المخطط العام لـ «مشروع البحر الأحمر»؛ أحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم. وتضمن المخطط العام للمشروع الذي شارك في إعداده شركتا «دبليو إيه تي جي» و«بورو هابولد»، تصاميم عمِل عليها مجموعة تُعد من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: «ستتيح هذه التصاميم -التي تم عرضها على مجلس الإدارة-، للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية. وبعد أن تمت الموافقة على المخطط العام، نعمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز - لا استغلال - النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها».

وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022، أربعة عشر فندقاً فخماً بإجمالي 3000غرفة سيتم تشييدها على خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.

يُعد مشروع البحر الأحمر جزءاً مهماً من استراتيجية «رؤية المملكة 2030»، ومن المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة اثنين وعشرين مليار ريال سعودي (5.3 بليون دولار) إلى الناتج المحلي للمملكة، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص.