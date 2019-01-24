طيران الإمارات أفضل العلامات التجارية على مؤشر يوغوف براند إندكس

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استعرضت التقييمات السنوية لعلامات الطّنين على مؤشر يوغوف براند إندكس الأسماء التجارية التي حققت أعلى نسبة طنين (رد الفعل حال سماع اسم العلامة) خلال العام الماضي كأكثر العلامات شعبية بين المستهلكين. وقد تم تتويج طيران الإمارات، وسلسلة مطاعم البيك وتطبيق الرسائل الفورية العالمي واتس آب كأكثر الأسماء التجارية تحقيقاً للطنين الإيجابي في الشرق الأوسط، الإمارات، والسعودية، ومصر، على التوالي.

يقوم مؤشر يوغوف براند إندكس بقياس انطباعات الأفراد عن العلامات التجارية بشكل يومي على مدى عدد من المعايير. يتم بعد ذلك جمع علامات الطنين من البيانات التي حصلنا عليها خلال العام حيث تقوم علامات الطنين هذه بقياس ما إذا كان الأفراد قد سمعوا أي شيء إيجابي أو سلبي عن ماركة معيّنة في الأسبوعين الماضيين.

ونرى في دولة الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في شعبية اسم سامسونج، حيث استطاع عملاق الأجهزة الإلكترونية الصعود إلى المركز الثاني من المركز السادس في العام الماضي في حين حقق سامسونج جالاكسي طنيناً عالياً مع طرح الشركة لهاتفها الجديد سامسونج جالاكسي نوت 9 لتصعد من المركز العاشر في عام 2017 إلى المركز الخامس في عام 2018. أما بالنسبة للمنافس الأكبر لشركة سامسونج، آبل وآيفون، فقد استطاعتا الحفاظ على مكانة لهما في القائمة لكن مع تدهور من المركزين الرابع والثالث في العام الماضي إلى السادس والسابع هذا العام، على التوالي.

لكن لم تبدُ الأمور جيدة في المملكة بالنسبة للهواتف وخدمات الجوال من ناحية علامات الطنين. ففي حين خروج سامسونج من قائمة أعلى 10 أسماء حصلت على الطنين في المملكة، شهدت آي فون تدهوراً من المركز الثالث إلى السادس، لكن عملاق أجهزة التكنولوجيا الصيني، هواوي، استطاع بنجاح حصد نسبة عالية من الطنين في السعودية والإمارات حيث تحسّنت علاماته بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، فهو ثاني أكثر اسم تجاري تحسناً في المملكة، وثالث أكثر اسم تجاري تحسناً في دولة الإمارات.