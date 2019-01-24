3 % نمواً متوقعاً في الصادرات الألمانية 2019

المصدر: برلين - د ب أ

توقع اتحاد المصدرين الألمان أن تحقق الصادرات الألمانية نمواً 3% خلال عام 2019 رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورغم الصراعات الدولية.

وقال رئيس اتحاد المصدرين الألمان، هولجر بينجمان، في تصريح لصحيفة «دي فيلت» أمس: «نتوقع أن تحقق الصادرات الألمانية زيادة هذا العام تصل إلى 3%، رغم تزايد احتمال الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وتوقع بينجمان أن تحقق الصادرات الألمانية نموا بمقدار 3.5% عام 2020.

وقال بينجمان إن الخروج المنظم نفسه يمكن أن يكبد ألمانيا 0.3 إلى 0.5% من إجمالي ناتجها القومي. واعتبر بينجمان أن الاقتصاد العالمي في حالة قوية تكفي من ناحية المبدأ لتوفير صفقات أفضل للمصدرين الألمان، وأضاف: «لا يزال الإعمار والاستثمار والاستهلاك مستمراً في جميع أنحاء العالم».

ورأى رئيس اتحاد المصدرين الألمان أن «الوضع ليس متأزماً» وقال: «لذلك ننتظر أن نمر بضيق هذا العام، ولكن الأمر سيتحسن بسرعة نسبية، بل سيعود أفضل مما كان عليه، وذلك إذا لم تتصاعد المشاكل العالقة والمخاطر، أو إذا لم تقع هذه المخاطر والمشاكل بالفعل، نتوقع عودة الانتعاش عام 2020 بالفعل».