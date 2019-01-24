«سوني» ستنقل مقرها الأوروبي إلى هولندا

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أعلن متحدث باسم «سوني» أمس أن شركة الإلكترونيات اليابانية ستنقل مقرها الأوروبي من بريطانيا إلى هولندا لتجنب مشكلات جمركية مرتبطة ببريكست، لكن عملياتها في الشركة البريطانية الحالية لن تتغير.

وقال المتحدث باسم الشركة تاكاشي إييدا لوكالة فرانس برس «سننقل مكان تسجيل مقرنا الأوروبي إلى هولندا» بنهاية مارس.

وأوضح أن نقل المقر يهدف إلى تجنب إجراءات جمركية مرهقة بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وكان عملاق الإلكترونيات الياباني قد سجل أواخر العام الماضي شركة جديدة في هولندا، ويعتزم دمج مقره الأوروبي الحالي في بريطانيا، في الشركة الجديدة.

وقال إييدا إن تلك الخطوة ستجعل سوني «شركة مقرها في الاتحاد الأوروبي» من أجل أن تطبق الإجراءات الجمركية الموحدة على عمليات سوني الأوروبية بعد انسحاب بريطانيا.

وقال العديد من الشركات اليابانية الأخرى، مثل بنك إم.يو.إف.جي العملاق وشركة نومورا القابضة وداياو للأوراق المالية، إنها تعتزم نقل مقراتها الرئيسية في الاتحاد الأوروبي خارج لندن.