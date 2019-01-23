«مول الإمارات» يوفر كراسي أصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان

أعلن «مول الإمارات» عن توفير كراسي متحركة مجانية لأصحاب الهمم عند كافة المداخل الرئيسية للمركز، وذلك في خطوة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الرؤية الحكومية الرامية إلى جعل الإمارات دولة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020.

ولطالما وفر «مول الإمارات» الكراسي المتحركة مجاناً للزوار عبر مكاتب خدمة العملاء داخل المركز، إلا أنه حرص مؤخراً على تعزيز هذه الخطوة عبر توفير الكراسي المتحركة للزوار فور وصولهم عند المداخل الرئيسية وإثراء الخيارات للاستمتاع بتجربة تسوق سهلة ومريحة.

وقال حسين موسى، مدير «مول الإمارات» لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «مع استعدادات دبي لتجسيد مبادرة»مجتمعي«التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، وتذليل كافة العراقيل التي قد تعترض طريق انخراطهم بصورة إيجابية في محيطها الاجتماعي، حرصنا على القيام بدورنا وإرساء نموذج للآخرين عبر توفير سبل الراحة لهذه الفئة الهامة من المجتمع، ومساعدتها للاستمتاع بتجربة زيارة وتسوق مريحة ومتميزة لدينا. وجاء قرار توفير الكراسي المتحركة بشكل دائم عند المداخل الرئيسية انطلاقاً من سعينا لإزالة العقبات التي يمكن أن تواجه الزوار الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة».

وتتوفر خزائن خاصة للكراسي المتحركة ولافتات إرشادية عند كافة مداخل المركز. ويمكن للزوار استعارة الكرسي المجاني للاستمتاع بخيارات التسوق والطعام والترفيه المختلفة قبل إعادته في أي مخرج عند مغادرة المركز.