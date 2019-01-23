«هونر ڤيو 20» يرتقي بمعايير الهواتف 2019

المصدر: دبي - البيان

تطلق هونر، العلامة الإلكترونية للهواتف الذكية في دبي، الاثنين المقبل مجموعتها من هواتف ڤيو (V) للمرة الأولى في المنطقة. وبفضل مجموعة من التقنيات الريادية في الهاتف، تتهيّأ هونر من جديد لرفع معايير الهواتف الذكية بإطلاق جهازها الأحدث، الذي يحمل اسم هونر ڤيو 20.

ويتمتع الهاتف بأول كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابيكسل في العالم بالإضافة إلى الكاميرا ثلاثية الأبعاد، مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل مدمجة في الشاشة.

ولا تقتصر مزايا الجهاز على قدرات الكاميرا المتطورة، فهو يتمتع كذلك بقوة استثنائية في المعالجة وبشاشة مميزة وتصميم مبتكر لشاشة العرض الكامل دون التأثير على وظيفة الشاشة، بل إنها تسمح بالاستمتاع بتجربة المشاهدة دون وجود فتحة في مقدمة الشاشة وتحقق تناسباً مذهلاً قدره 91.8% بين حجم الهيكل والشاشة فيما تمكّن المستخدمين من التقاط أفضل الصور الممكنة في الوقت ذاته.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس علامة هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: «لطالما اعتبرنا منطقة الشرق الأوسط سوقاً بالغة الأهمية لعلامة هونر منذ نشأتها عام 2015، ويسرنا أن نقدم مجموعة هواتف النخبة «ڤيو» للمرة الأولى في المنطقة.

ندرك أن هناك إقبالاً واسعاً على هذا النوع من الأجهزة في دول الخليج العربية، وتتمتع مجموعة هواتف ڤيو بمزايا استثنائية بالفعل، فيما سيمنح جهاز هونر ڤيو 20 المستخدمين إمكانات حقيقية للابتكار والتقنيات المتقدمة».

وأضاف: «لا شك في أن هاتف هونر ڤيو 20 سيرفع معايير التميز في مجال الهواتف الذكية بمجرد انطلاقه، ولا يسعنا الانتظار للكشف عن الهاتف ومعرفة رد فعل الجمهور في أسواق المنطقة. ونحن بالطبع واثقون تماماً أن ردود الفعل ستكون إيجابية للغاية!».