54 مليار يورو للتخلص من الفحم بألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

حذرت ثلاثة اتحادات أعمال في ألمانيا أمس، من أن التحرك السريع في قضية التخلص من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم البني قد يكلف المرافق الألمانية ما يصل إلى 54 مليار يورو (61 مليار دولار) في الفترة من الآن وحتى عام 2030.

وجاء في بيان مشترك، صادر عن «غرف الصناعة والتجارة الألمانية» و«اتحاد الصناعات الألمانية» و«اتحاد أرباب الأعمال الألمان»، أن التخلص السريع سيكلف ما بين 14 إلى 54 مليار يورو.

وأوضحت الاتحادات أن التكلفة التقديرية، المستندة إلى بحث أعدته شركة الاستشارات «أورورا إنرجي»، ستكون ناتجة عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وهو الأمر الذي سيؤثر بدوره على الشركات والمستهلكين.

وشكلت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لجنة للفحم تعنى بتحديد التوقيت المناسب للتخلي عن الفحم بهدف تحقيق أهداف طموحة تتعلق بالمناخ بحلول عام 2030.

وتسعى ألمانيا أيضاً إلى التخلص من الطاقة النووية بحلول عام 2022.