31 ألف دولار معدل دخل الفرد الكوري الجنوبي

المصدر: سول - د ب أ

ذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي، أمس، أن متوسط دخل الفرد في البلاد تجاوز 31 ألف دولار أمريكي في العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مدير الإحصاءات الاقتصادية في البنك المركزي، باك يانج-سو، في ندوة عن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي، القول: «تجاوز متوسط دخل الفرد في العام الماضي حدود 31 ألف دولار، نظراً لنسبة النمو الاقتصادي ونسبة صرف العملات».

وكان متوسط دخل الفرد في عام 2017 قد وصل إلى 29.75 ألف دولار.

وسبق أن تجاوز متوسط دخل الفرد لكوريا الجنوبية 20 ألف دولار في عام 2006، عندما وصل إلى 20.8 ألف دولار، إلا أنه استغرق أكثر من 10 أعوام لتجاوز 30 ألف دولار، بسبب تعرض البلاد للأزمة المالية العالمية.