4 أسئلة أساسية قبل أن تستثمر في العملات الرقمية

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

يشير ارتفاع شعبية الاستثمار في العملات الإلكترونية أو الرقمية خلال العامين الماضيين إلى تجذر الرغبة البشرية في خوض المخاطر من أجل تحقيق المكاسب. وقد ارتفعت قيمة عملة بيتكوين بنسبة 1390% في العام الماضي، وارتفعت قيمة العملات الإلكترونية الأخرى بنفس النسبة تقريباً، مع التفاوت بينها. لكن يجب أن تسأل نفسك أربعة أسئلة مهمة قبل الاستثمار في العملات.

1 هل تفهم في العملات الرقمية؟

لاتزال العملات الرقمية في مهدها مثلها مثل الغرب البري الموحش. هناك الآن نحو 1770 عملة إلكترونية، وبعضها جديد ومبتكر، وبعضها لا قيمة له، وبعضها يحاول اختراع العجلة من البداية. ولابد أن تتأكد أنك تفهم قيمة العملة التي تريد الاستثمار فيها.

2 هل لديك المعرفة الكافية لتنجح في استثمارك؟

يحتاج الاستثمار في العملات الرقمية أن تبذل جهداً من أجل التعرف إلى الطريق الذي تسلكه. ولابد أن تستعين بالتحليلات وتدخل إلى شاشات عديدة، وأن تستغرق الوقت الكافي للعثور على البورصة التي تساعدك على تحقيق هدفك.

3 هل تتحمّل المخاطرة؟

عند الاستثمار في العملات الرقمية في أي أسواق، ينبغي أن تستخدم المال الذي يمكنك أن تخسره فقط، دون تأثير كبير على استثماراتك الأخرى، لأن كل الاستثمارات في العملات الرقمية يمكن أن تخسرها في لمح البصر، ويمكن أن تربو وتزداد بشكل غير متوقع. بمعنى آخر لا تضع جميع البيض في سلة واحدة.

4 هل يمكنك التحكم في عواطفك؟

ينصح الملياردير وارين بوفيت دائماً المستثمرين في البورصة بأن يكونوا طمّاعين عندما يكون الآخرون خائفين، وأن تكون خائفاً عندما يكون الآخرون طمّاعين. فمن السهل أن يحقق الجميع الربح في السوق التي ترتفع دائماً، لكن ليس الأمر بهذه السهولة عندما تكون السوق في تراجع. بمعنى آخر، يجب توخي الحذر عندما يُقبل الجميع على الاستثمار، والاندفاع نحو الاستثمار عندما يخشى الآخرون أن يفعلوا ذلك.