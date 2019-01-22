7 % نمو مبيعات الأغذية الصحية في المنطقة حتى 2023

المصدر: دبي- البيان

تستعد الشركات الغذائية المشاركة في «معرض (جلفود»، الذي ينعقد بنسخته الـ 24 في «مركز دبي التجاري العالمي» من 17 ولغاية 21 فبراير 2019.

لإطلاق منتجات جديدة تحمل فوائد صحية كبيرة، منها العديد من المنتجات الخالية من الجلوتين ومشتقات الحليب؛ خاصة وأن الأغذية الصحية تُشكل عاملاً أساسياً في شعار دورة (جلفود) لعام 2019، وهو «عالم من التميز، عالم من المأكولات»، ويأتي إطلاق المنتجات الجديدة بالتزامن مع توقعات بزيادة مبيعات الأغذية الصحية والخالية من عناصر معينة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 7% خلال السنوات الخمس المقبلة، متجاوزةً المعدل العالمي الذي يقدَّر بـ 4% خلال الفترة ذاتها، وذلك وفق تقريرٍ صادر عن شركة (يورومونيتور إنترناشيونال) المستقلة والرائدة عالمياً في مجال دراسات السوق الاستراتيجية.

وأوضحت الشركة أن المستهلكين في المنطقة باتوا أكثر اهتماماً بنوعية الطعام الذي يتناولونه أكثر من أي وقت مضى، وباتت خياراتهم تميل إلى «المنتجات التي تمنحهم إحساساً بالعافية وتحمل فوائد صحية على المدى الطويل».

وفي إطار الاستجابة لهذا الإقبال الهائل على الأغذية الصحية في المنطقة، فقد قرر مركز دبي التجاري العالمي، وهو الجهة المنظمة لمعرض (جلفود)، تخصيص قسم مستقل لهذا النوع من الأغذية خلال نسخة عام 2019 من المعرض.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظا في اهتمام المستهلكين بالنظام الغذائي، فلم يعد مفهوم (الطعام الصحي) يتصل بالحفاظ على الصحة الجسدية وحسب، بل بات يشمل معرفة الأغذية الصحية والمواعيد المثلى لتناولها، إلى جانب الاهتمام بمصدر هذه الأغذية وطريقة إنتاجها، وقد أصبحت هذه المعلومات تضاهي حتى المذاق من حيث أهميتها في اختيارات المستهلكين».