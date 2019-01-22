«كونتيننتال» تطرح ألبسة ذكية

المصدر: دبي- البيان

كشفت (كونتيننتال) الشركة الألمانية المتخصصة في مجال الإطارات والتقنيات والصناعات المغذّية للسيارات، عن نموذجين أوّليين لنماذج ألبسة ذكية جديدة وذلك للمرّة الأولى خلال (معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2019) (CES) الذي أقيم مؤخراً في مدينة لاس فيغاس الأمريكية. وتم خلال الظهور العالمي الأول لنماذج الألبسة الذكية الجديدة عرض سترة سلامة تحتوي على ميّزة فعّالة للتدفئة والإنارة، وهي تضم أضواء LED لتعزيز مستويات السلامة في موقع العمل.

وقال توبياس هوبر، المسؤول عن تطوير المواد الذكية والعملية لدى (كونتيننتال): «تفتح نماذج الألبسة الذكية فرصاً هائلة أمامنا للمستقبل وتمكّن من توسعة نطاق التفاعل مع إلكترونيات المركبة. وفي المستقبل، يمكن لأجهزة الاستشعار في الملابس أن تحدّد البيانات المتعلّقة بالرطوبة والحرارة، ووفقاً لهذا، تفعيل نظام التحكّم الأوتوماتيكي بالمناخ».