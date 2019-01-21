طيران الإمارات تتيح لعملائها اختيار برامجهم الترفيهية قبل السفر

المصدر: دبي- البيان

أطلقت طيران الإمارات ميزة جديدة على تطبيقها، تتيح لزبائنها من خلاله الاطلاع على الخيارات الترفيهية، التي يوفرها نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، واختيار برامجهم الترفيهية المفضلة، وإنشاء قوائمهم الخاصة قبل السفر، ومن ثم تفعيلها على شاشة الفيديو أثناء الرحلة.

ويوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، أكثر من 4000 قناة تلفزيونية حسب الطلب، بما في ذلك أكثر من ألف فيلم وعشرات آلاف الأغاني والمقطوعات الموسيقية والكتب المسموعة والألعاب.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «تواصل فرقنا العمل لتوفير تجربة سفر فريدة، بما يتماشى مع وعدنا لعملائنا بالتميز الدائم، والنظر في جميع التفاصيل بعناية تامة. وترتقي الميزة الجديدة بتجربة المسافرين قبل السفر حيث تمكنهم من الاطلاع على المحتوى المتوفر وإنشاء قائمة من الأفلام والبرامج المفضلة، وتشغيلها في أي وقت خلال الرحلة».

وتتوفر هذه التجربة الفريدة الآن على 100 طائرة من طراز بوينج 777، وسوف يتم تعميمها قريباً على أسطول طيران الإمارات بأكمله، بما في ذلك طائرات A380 والبوينج 777 على اختلاف درجات السفر. وتضيف طيران الإمارات في كل شهر أكثر من 100 فيلم إلى النظام في أكثر من 44 لغة، وتوفر لمسافريها الصغار تشكيلة كبيرة من أفلام الأطفال، تشمل أكثر من 75 من أفلام ديزني ومارفل، و50 قناة تلفزيونية، بما في ذلك «كارتون نتويرك» و«نيكيلوديان» وقناة ديزني.

وإضافة إلى أوسع تشكيلة من الأفلام، يحتوي نظام طيران الإمارات الترفيهي على قنوات للأطعمة والمشروبات لاطلاع الركاب على كيفية إعداد قوائم الطعام والشراب على الطائرات، وعلى برامج تعليمية من LinkedIn ودورات uTalk التعليمية التي تقدم دروساً في اللغات للمبتدئين.

ويتيح تطبيق طيران الإمارات أمام العملاء إمكانية حجز تذاكر السفر والفنادق والسيارات ومختلف الأنشطة. ويستطيع المسافرون أيضاً الاطلاع على قائمة الطعام قبيل شهر من موعد الرحلة. ويحتوي التطبيق أيضاً على نموذج ثلاثي الأبعاد لتوزيع المقاعد الذي يعرض مشهداً كاملاً من داخل طائرات الإمارات الـA380 والبوينج 777، ما يتيح أمام العملاء فرصة استكشاف مقاعدهم والقمرة التي يسافرون فيها. ويمكن تحميل تطبيق طيران الإمارات مجاناً على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS أو نظام أندرويد.