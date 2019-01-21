أطول مسار انزلاقي في العالم يستقطب 25 ألف مغامر في 11 شهراً

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

شهدت قمة جبل جيس في رأس الخيمة، خلال الأيام الماضية ارتفاعاً في أعداد السياحة العائلية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة التي سجلت أول من أمس 2.3 درجة مئوية وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية، ما أسهم في زيادة أعداد عشاق التخييم والسهرات الليلية للاستمتاع بالأجواء الباردة والمناظر الطبيعية.

وكشف هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن بدء العمليات الإنشائية لأحدث وجهة مغامرات في إمارة رأس الخيمة على قمة جبل جيس ضمن «منتزه تورو فيردي للمغامرات»، والمقرر إطلاق التجارب الجديدة في الربع الأول من العام الجاري، ويأتي إطلاق منتزه المغامرات الجديد كونه دلالة إضافية على الجهود المتواصلة التي تبذلها إمارة رأس الخيمة لتوسيع وتطوير محفظتها المتنامية من وجهات ومنشآت المغامرات ترسيخاً لمكانتها وجهة مفضلة لسياحة المغامرات في المنطقة.

وأكد أن موسم الشتاء فترة مثالية للتمتع بالمغامرات المليئة بالتشويق والأنشطة في أحضان الطبيعة بما فيها النزهات الجبلية الممتعة ذات المناظر الخلابة ضمن منصة المشاهدة وحلبة التزلج (في منتزه منصة المشاهدة) إضافة إلى شاحنات الطعام، حيث توفر المنصة إطلالة خلابة على سلسلة جبال الحجر والواجهة البحرية للخليج العربي، وتسجيل مشاهد طبيعية لامتداد المنطقة المحيطة بالقمة الجبلية.

وأشار إلى أن تجربة المغامرة «جبل جيس فلايت»، أطول مسار انزلاقي في العالم، استقطب أكثر من 25 ألف مغامر منذ افتتاحها في فبراير 2018، ويأتي ذلك في تسريع وتيرة الأعمال التوسعية في المشروع بإضافة مسار ثالث جديد والمزمع افتتاحه خلال الشهر المقبل، لتوفير خوض المغامرة لأكبر عدد من الزائرين في انطلاقة واحدة، ضمن المشاريع التطويرية والإنشائية السياحية الجديدة على قمة جبل جيس والمزمع افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك مع إعلان هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، تشييد أول مخيم فندقي يضم 37 خيمة على مساحة 650 متراً، المتوقع إنجازه عام 2021، ويضم أول مركز استجمام، ونادياً صحياً في الهواء الطلق ومناطق المطاعم، وأنشطة وفعاليات عائلية مرتبطة بالطبيعة، إضافة لمناطق التحدي الخاصة بالأطفال، وإضافة لمشروع إنشاء مسارات انزلاقية جديدة بأطوال 400 متر تتيح للعائلة تجربة المغامرة في وقت واحد.