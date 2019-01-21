الإمارات أكثر أسواق تقنية المعلومات جذباً في المنطقة

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

قال تقرير عن «فيتش سوليوشنز» العالمية، إن الإمارات هي أكثر أسواق تقنية المعلومات جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل جهودها في التنوع الاقتصادي، واهتمام الحكومة بقطاع التقنية وتطبيقاتها. وأشار التقرير إلى أن الإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية، وأنها سجلت 68.4 نقطة على مؤشر فيتش للإمكانات الاقتصادية المكوّن من 100 نقطة.

وذكر التقرير، أن سوق تقنية المعلومات في الإمارات لايزال قوياً بفضل جهود تنويع المصادر الاقتصادية الواضحة في رؤية البلاد 2021، وارتفاع الطلب من المشاريع والشركات وقطاع التجزئة والبناء والإنشاء قبيل استضافة معرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد التقرير، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية، وجهود التنويع الاقتصادي، ونمو القطاع غير النفطي، والمبادرات الحكومية الداعمة في الإمارات؛ كلها عوامل ساهمت في نمو صناعة تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن مبادرات المدن الذكية في المنطقة، خاصة دبي، تجذب حجماً كبيراً من الاستثمار في تقنية المعلومات. والمتوقع أن تصل الاستثمارات في المنطقة في هذا القطاع إلى 2.7 مليار حتى عام 2022، وتتصدر دبي والرياض هذه الاستثمارات حسب مؤسسة البيانات الدولية التي تتخذ من ماساتشوستس مقراً لها.

وقالت فيتش، إن توقعاتها إيجابية بشأن نمو السوق برغم أنه يبدأ من قاعدة صغيرة، بسبب ارتفاع الطلب على الاستثمار في خدمات تقنية المعلومات من القطاع العام والخاص، بما فيها قطاع الطاقة والكهرباء والمرافق.