«توماس كوك» تبني فندقين جديدين في الصين عام 2020

المصدر: بكين - د ب أ

تعتزم شركة «توماس كوك جروب» البريطانية بناء فندقين جديدين في الصين، بالتعاون مع شريكتها شركة فوسون إنترناشونال الصينية للاستثمار، من بينهما أول فندق آسيوي تابع لسلسلة فنادق كازا كوك.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الشركتين قالتا في بيان إن فوسون سوف تبني الفندقين، أحدهما في مدينة ليجانج بجنوب غرب الصين والآخر في مدينة تيكانج بالقرب من شنغهاي، على أن يتولى فرع توماس كوك في الصين إدارتهما.

وجاء في البيان، أنه سوف يتم افتتاح الفندقين في أواخر عام 2020.

وقالت توماس كوك، إنها تستهدف قطاع السياحة في الصين الذي يقدر بـ 761 مليار دولار، مضيفة، أن الصين تمثل نحو 15% إلى 30% من أعمال الشركة.

ويشار إلى أن الشركة البريطانية تشرف على بناء أربعة فنادق ضمن سلسلتها الفندقية في الصين حالياً. وتعتزم الشركة بناء نحو 15 فندقاً في الصين على مدار الخمسة أعوام المقبلة.