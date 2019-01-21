معرض تقنيات النوم في دبي أبريل المقبل

المصدر: دبي - البيان

كشفت «ميديا فيزيون»، أمس، عن عزمها إطلاق الدورة الافتتاحية لمعرض النوم للشرق الأوسط في «دبي فستيفال سيتي أرينا» خلال الفترة بين 11-13 أبريل 2019. وتستقطب هذه الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة نخبة من الخبراء والمبتكرين في القطاع؛ لمناقشة واستعراض أحدث التطورات التي توصلت إليها تقنيات النوم.

وقال طاهر باتراوالا، مدير «ميديا فيزيون»: «لا يقتصر تأثير المشكلات المرتبطة باضطرابات النوم على تهديد صحة الشخص، بل تتخطاه إلى العواقب الوخيمة التي تلحق بالمجتمع ككل؛ وأدى تفاقمها على الصعيدين الإقليمي والعالمي إلى زيادة قناعتنا بأن الوقت قد حان للدعوة إلى اتباع ممارسات نوم صحية».

وتضجّ أسواق الشرق الأوسط بالابتكارات، وتشهد حركة توسّع مستمرة لإيجاد مزيد من الحلول الكفيلة بمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن الحرمان من النوم.