تنفيذيو «أمازون» و«تويوتا» يهيمنون على سفراء العلامة التجارية

المصدر: Ⅶ دبي-وائل الخطيب

صنّفت دراسة حديثة كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات باعتبارهم سفراء للعلامة التجارية في المرتبة الأولى جيف بيزوس من شركة أمازون.

في الوقت الذي تسلط فيه الدراسة البحثية الضوء على الدور المهم، الذي تلعبه الإدارة العليا في بناء قيمة العلامة التجارية، إلا أنها تسلط الضوء أيضاً على التفاوت بين الجنسين الموجود في المستويات الأعلى من إدارة الشركة.

ويدرس «مؤشر الرقباء على العلامة التجارية» كبار المسؤولين التنفيذيين في العالم من خلال قيمة العلامة التجارية للمحفظة، ومستوى أداءهم مديرين ورقباء على العلامة التجارية.

مقياس معياري

واستندت البيانات إلى قائمة Brand Finance Global 500 المقبلة، مع مقياس معياري مجدد لهذا التصنيف استناداً إلى درجة 1-100، واضعاً في الاعتبار عوامل متعددة تعكس أنشطة الرؤساء التنفيذيين ونجاحهم في الاستثمار التسويقي وحقوق المساهمين وأداء الأعمال.

وتصدّر جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لـ«أمازون» قائمة أفضل رئيس تنفيذي في العالم، وفقاً لأحدث تقرير نشرته براند فاينانس، شركة تصنيف العلامات التجارية المستقلة في العالم واستشارات الاستراتيجية واحتل أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا المركز الثاني.

والجدير بالذكر أن تويودا قد تعرض لحملة قوية بسبب تعامله مع فضيحة 2010 بسبب عيوب دواسات الوقود المرتبطة بعشرات الوفيات والإصابات.

محرك بحث

وحلّ برنار أرنو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لويس فيتون في المركز الثالث، تلاه في المركز الرابع تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل وروبن لي مؤسس موقع بيدو الصيني، وهو أكبر محرك بحث صيني وجاء في المركز الخامس، جيني رومتي، وتشغل حالياً منصب الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ«أي بي إم» وحلّت في المركز السادس.

وحلّت ساتيا ناديلا الرئيسة التنفيذية لمايكروسوفت في المركز 10، وساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل الأمريكية، في المركز 18، ورئيس مجلس إدارة «بوينج» دينيس ميلينبورج في المركز 20.