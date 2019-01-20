استطلاع « البيان الاقتصادي»: مهرجان التسوّق يحفّز مبيعات التجزئة في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - بشار باغ

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر صفحته على موقع «تويتر» أن مهرجان دبي للتسوق أسهم في تغيير سلوك المستثمرين الذين أصبحوا يترقبون فترة المهرجان للاستفادة من عروض التسوق.

وجاء في نتيجة الاستطلاع، عبر موقع «تويتر»، أن 67% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن زيارتهم لمراكز التسوق والوجهات الترفيهية خلال فترة المهرجان تشهد زيادة، فيما أجاب 33% بأن زيارتهم لمراكز التسوق والوجهات الترفيهية خلال فترة المهرجان لا تشهد تغييراً مقارنة بالأيام العادية.

أفضل الصفقات

ويشكّل مهرجان دبي للتسوق بما يقدمه من عروض وخصومات على الأسعار دافعاً كبيراً ومحفزاً قوياً لمعظم القطاعات بما فيها قطاع التجزئة، خاصة أنه يوفر فرصاً عديدة للمتسوقين على صعيد التخفيضات والعروض وأفضل الفرص والصفقات في القطاعات المختلفة، بحيث باتت فترة المهرجان من المواسم التي تشهد نشاطاً كبيراً على صعيد السياحة الداخلية والخارجية،لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتدفق العائلات الخليجية خلال فترة المهرجان للاستفادة من العروض.

تقويم دبي

ويشكّل مهرجان دبي للتسوق أبرز مكونات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة للعام 2019، الذي سيشهد ارتفاعاً في عدد الفعاليات على مدار العام من 12 فعالية خلال 2018 إلى 18 فعالية.

كما سترتفع أيام التقويم من 178 يوماً في العام 2018 إلى 247 يوماً خلال الدورة الحالية، حيث تتسابق المراكز التجارية في تقديم أفضل العروض وتنشيط المبيعات لزيادة الأرباح والإيرادات.