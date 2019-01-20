السعوديون يفضلون «الذكاء الاصطناعي» في استفسارات السوق الإلكتروني

المصدر: جدة - البيان

كشفت دراسة حديثة أن 85% من المستهلكين السعوديين يفضلون تلقي الإجابات عن أسئلتهم واستفساراتهم أثناء تسوقهم الإلكتروني بتقنيات الذكاء الاصطناعي قبل الوصول الى موظفي خدمات العملاء مقارنة بمعدل 71% للمستهلكين العالميين في البلدان التسعة المشاركة في الاستطلاع.

جاء ذلك ضمن سياق نتائج الدراسة الاستطلاعية الصادرة أعلنتها «أفايا» أمس، بعنوان «كيف تتكيف المؤسسات في تلبية احتياجات تجربة العميل المتعلقة بالمستهلكين والموظفين؟»، بالتعاون مع مؤسسة «ديفيز هيكمان بارتنرز» الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق وإدارة تجربة العملاء والابتكار.

واستطلع القائمون على الدارسة آراء 8000 مستهلك (عميل) في 9 بلدان هي السعودية وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة وجنوب أفريقيا والإمارات وبريطانيا.

وأوضحت الدراسة أن نحو ثلثي المستهلكين السعوديين (65%) وتفضيلهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الكبيرة.