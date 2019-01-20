دبي تحتضن صالة تفاعلية لمبدعي المحتوى المرئي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت نيكون أول «نيكون إكسبرينس زون»، في جراند ستورز في قرهود، دبي، وطرحت نيكون كاميرا Z6 عديمة المرايا، للاستحواذ على سوق الفيديو، ولتقديم فرصة تجربة أحدث موديلات مجموعة Z.

وصُممت نيكون إكسبرينس زون، الأولى من نوعها في الإمارات والمنطقة، للسماح للعملاء بتجربة جودة وتقنية منتجات نيكون، ويمكن استغلال مساحة نيكون إكسبرينس زون، لاستضافة ورش العمل، وعرض الصور الفوتوغرافية، وهي مصممة لتقديم تجربة رائعة، باستخدام أحدث تكنولوجيات التصوير من نيكون، صالة تفاعلية لمبدعي المحتوى المرئي.

وقال ناريندرا مينون، العضو المنتدب لشركة نيكون الشرق الأوسط: نهدف بإنشاء إكسبرينس زون، إلى تعزيز التواصل المباشر مع العملاء، وإتاحتهم فرصة تجربة الأجهزة، كما أننا نسعى وراء عرض منتجات وتكنولوجيا نيكون للعملاء، والسماح لهم بتجربتها بأنفسهم.