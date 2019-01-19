نصائح تضمن الثراء في 2019

المصدر: دبي-وائل الخطيب

قال المليونير العصامي والكاتب ستيف سيبولد في مؤلفه "كيف يفكر الناس الأغنياء؟:" إنه استفاد من إدراك حقيقة غيرت حياته مفادها: "كي أصبح غنياً، على أن أتعلم كيف أفكر كشخص غني، وما إن غيرت طريقة تفكيري، حتى أخذ المال ينهمر على انهمارا. مشيرا إلى أن أفضل طريقة لمعرفة شخص ثري ما هي دراسته.

وأوردت محطة سي ان بي سي التي نشرت التقرير عدة نصائح يمكن الانطلاق منها وصولاً إلى الثراء في 2019.

تمثل النصيحة الأولى في توليد دخلين، أو أكثر. فالناس الأثرياء يركزون على الربح، وعادة ما لا يكتفون بمصدر واحد من مصادر الدخل.

وفي كتابه" غير عاداتك، يتغير مجرى حياتك “وجد المؤلف “توماس ك. كورلي" في دراسته التي دامت سنوات لأصحاب الملايين العصاميين، أن الأغنياء "لا يعولون على مصدر دخل واحد".

ويقول: في الواقع، "كان لدى 65% منهم على الأقل ثلاثة مصادر دخل صنعوها قبل جمع المليون دولار الأولى"، كالتأجير العقاري، أو عمل جانبي، أو العمل بدوام جزئي.

بناء العلاقات مع الناس الناجحين

يشكل المحيط أهمية خاصة. حتى أن تأثيره ينسحب على مقدار ثروتك، حسبما يقول سيبولد: "في معظم الحالات، يعكس ثراؤك مستوى أصدقائك المقربين. فنحن نتمثل بالأشخاص الذين نعاشرهم، وهنا يكمن السبب في انجذاب الناجحين إلى بعضهم البعض.

ويوافقه "كوريلي" على ذلك بقوله: "الأثرياء والأشخاص الناجحون حريصون جداً على انتقاء من يعاشرون". مضيفا: “أن هدفهم تطوير العلاقات مع أفراد آخرين ذوي التفكير الناجح.

ادخر بهدف الاستثمار:

" الاستثمار في الأموال هو كيفية تحقيق ثراء فائق"، كما يقول المليونير "غرانت كاردوني". ف"السبب الوحيد لتوفير المال هو استثمار المال في يوم واحد".

والحقيقة أن المبلغ الذي توفره وتستثمره غالباً ما يكون أكثر أهمية من حجم راتبك. ويقول خبير التمويل الشخصي " راميت سيثي" في كتابه "سأعلمك أن تكون غنيا": إن "المليونيرات يستثمرون في المتوسط 20 % من دخل أسرهم كل عام".

أتمتة أموالك:

عندما تلتزم باستثمار أموالك، فإن أسهل طريقة للالتزام بها مع مرور الوقت هي جعل العملية تلقائية او بمعنى آخر" آلية" -مما يعني أنه هناك أموالا من مرتبك أو رصيد حسابك البنكي تحول إلى حسابات استثمارك كل شهر، حتى قبل أن تراها.

خصص 20 دقيقة يوميًا لتطوير مهارة جديدة:

يتشارك الناس الأثرياء في سمة مهمة واحدة، فهم يكرسون جهودهم لتطوير الذات. إن قراءة كتاب حول موضوع غير مألوف، أو الانخراط في فصل دراسي، أو الانضمام إلى مجموعة شبكات محلية هي طرق رائعة لتطوير مهارة جديدة. في الواقع، قد يساعدك تعلم مهارة جديدة في الحصول على وظيفة، كما يقول أحد المدربين السابقين في جوجل.