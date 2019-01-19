أول شركة طيران بـ«صفر نفايات» بلاستيكية على متن رحلاتها

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

«لا نفايات في الأفق».. هدف تسعى إلى تحقيقه شركة طيران «هاي فلاي» البرتغالية بنهاية 2019، ويتمثل بإطلاق رحلات جوية عبر أسطول خالٍ من البلاستيك، وهو ما يؤكد تعطش شركة النقل تلك للاستدامة وأيضاً جهودها الفعلية في تسليط الضوء على الأضرار التلوث.

وبحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست»، أصبحت «هاي فلاي» أول مشغل تتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على متن الطائرات.

وبعد النجاح في 4 رحلات طيران تجريبية خالية من البلاستيك لمدة 10 ساعات من لشبونة إلى البرازيل تهدف لجعل أسطولها بأكمله في الصيغة ذاتها بنهاية العام الحالي.على سبيل المثال، سيتم استبدال الكؤوس البلاستيكية والملاعق والملح والأكياس ولفائف الأغطية والأطباق وعلب الزبدة الفردية وزجاجات المشروبات الغازية وفرش الأسنان بمواد قابلة للتحلل الحيوي.

وبشكل أوضح عبر التعبئة الورقية المعاد تدويرها وأدوات المائدة المصنوعة من الخيزران التي يمكن تحويلها لسماد سريع. وبعد تمكن الشركة من الامتناع عن استخدام 350 كغ من البلاستيك على الرحلات التجريبية أصدرت بياناً جريئاً لضمان توافق ممارسات شركات الطيران مع مسؤولياتها البيئية.