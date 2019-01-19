ارتفاع الأسعار في اليابان خلال ديسمبر

المصدر: طوكيو - د ب أ

ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان 0.7% على أساس سنوي في ديسمبر وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن المعدل تباطأ للشهر الثاني على التوالي بعد أن بلغ 1% في أكتوبر.

وذكرت الوزارة إن تكلفة الكيروسين ارتفعت 12.2% وارتفع سعر البنزين 5%.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، عند 101.4 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.

وقالت الوزارة إن معدل 2018 ارتفع 0.9% عن العام السابق مسجلاً بذلك زيادة للعام الثاني على التوالي. ومع ذلك، كانت القراءة بعيدة عن هدف الحكومة البالغ 2٪.

في أبريل 2013، أطلق بنك اليابان حملة للتيسير النقدي من أجل مكافحة الانكماش ودعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وتحديد هدف التضخم 2% في غضون عامين.