«سيلزفورس دوت كوم» تعتزم إضافة 1500 وظيفة جديدة

المصدر: دبلن - د ب أ

قال مصدر مطلع إن شركة البرمجيات الأمريكية «سيلزفورس دوت كوم» تعتزم إضافة حوالي 1500 وظيفة جديدة إلى قوة عملها في أيرلندا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن المصدر القول إن الشركة، التي تضم حالياً أكثر من 1000 موظف في أيرلندا، ستعلن خطة توسعاتها في أيرلندا.

وأشارت الوكالة إلى أن خطة «سيلزفورس» لزيادة عدد موظفيها في أيرلندا تأتي في ظل تحرك أوسع نطاقاً للشركة، التي تستهدف استمرار النمو القوي لأنشطتها.

ويعتبر التوسع الدولي حيوياً بالنسبة للشركة التي تحقق أغلب إيراداتها حالياً في الولايات المتحدة.

وتأتي محاولة الشركة للتوسع خارج سوقها المحلية، في الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة مبيعات خدمات الحوسبة السحابية على خلفية تشبع السوق.

وكانت «سيلزفورس» قد تعهدت في يونيو الماضي بإنفاق 2.5 مليار دولار لزيادة مبيعاتها في بريطانيا، وهي أكبر أسواقها في أوروبا خلال السنوات الخمس المقبلة وستستخدم هذه الأموال في تعيين موظفين جدد، وبناء مركز بيانات آخر ومقر إداري في بريطانيا.