«ريان أير» تخفض توقعات أرباح العام الحالي

المصدر: دبلن - د ب أ

خفضت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان أير توقعاتها لأرباح العام الحالي إلى ما بين مليار و1.1 مليار يورو في حين كانت التقديرات السابقة تتراوح بين 1.1 مليار و1.2 مليار يورو.

كما تتوقع الشركة انخفاض أسعار الشتاء بنسبة 7% وليس بنسبة 2% كما كانت تتوقع في وقت سابق.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن «ميشيل أوليري» الرئيس التنفيذي للشركة القول إنه لا يستبعد حدوث خفض جديد لأسعار التذاكر أو خفض توقعات أرباح العام الحالي ككل إذا حدثت أي أحداث أمنية أو تطورات غير متوقعة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ الآن وحتى نهاية مارس المقبل.

في المقابل تتوقع الشركة ارتفاع عدد ركابها خلال العام الحالي بنسبة 9% إلى 142 مليون راكب وليس 141 مليون راكب وفقاً للتوقعات السابقة.