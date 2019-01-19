«بريكست» تهبط بمبيعات التجزئة في بريطانيا

المصدر: دبي- سيد صالح

شهد ديسمبر الماضي تراجعاً في مبيعات قطاع التجزئة على مستوى المملكة المتحدة بنسبة 0.9%، بالمقارنة مع ديسمبر 2017، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصائيات في بريطانيا.

وأفادت صحيفة «اندبندنت» بأن هذه الإحصائيات جاءت أسوأ قليلاً من توقعات المحللين الاقتصاديين في «بلدية لندن»، وأكدت الانطباع العام بتراجع مستويات الثقة لدى المستهلكين البريطانيين في ظل حالة الارتباك التي تسود المشهد العام في البلاد بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «البريكست».

وأكدت نفس الإحصائيات تراجع حجم مبيعات التجزئة خلال الربع الأخير من 2018 بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع نفس الفترة في 2017.

وأفادت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة «جي إف كيه» العالمية للأبحاث والاستشارات أن مؤشر ثقة المستهلكين البريطانيين في اقتصاد بلدهم خلال ديسمبر الماضي كان الأسوأ في ديسمبر منذ 5 سنوات.

وتوقع «بنك أوف انجلاند» أن يتراجع حجم الطلب على بطاقات الائتمان إلى أدنى مستوياته منذ أن بدأ البنك إجراء الاستبيان لأول في عام 2007.