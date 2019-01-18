قراصنة يهددون الآلات بموجات الراديو

المصدر: دبي- البيان

حذر تقرير من إمكانية قيام القراصنة الإلكترونيين بتهديد الآليات الصناعية المتصلة باستخدام موجات الراديو للتطبيقات الصناعية، حيث يمكن للمعتدي أن يسيطر بشكل مستمر وعن بعد على الآلية المستهدفة أو أن يحاكي عطلاً فيها.

وأوضح التقرير الذي نشرته تريند مايكرو إنكوربوريتد بعنوان تحليل أمني لأدوات التحكم عن بعد باستخدام موجات الراديو أن الثغرات في أدوات التحكم عن بعد باستخدام موجات الراديو تشكل تهديدات أمنية خطيرة.

وتشمل نتائج التقرير أدوات التحكم عن بعد باستخدام موجات الراديو المُستخدمة في الرافعات والحفارات وآليات المناجم وغيرها من الآليات الصناعية التي ينتجها سبعة من أكبر المزودين العالميين وأصبح هذا النوع من الآليات يشكل ثغرة أمنية كبيرة بسبب اتصال هذه الآليات ببعضها. في حين تشكل طول العمر الافتراضي لهذه الآليات مع ارتفاع تكاليف استبدالها، إلى جانب غلاء عمليات صيانتها عوامل إضافية تفاقم من المشكلة.

وقال بيل مالك، نائب الرئيس لشؤون استراتيجيات البنى التحتية لدى (تريند مايكرو): «يكشف البحث حقائق هامة أمام مشغلي الآليات الصناعية الثقيلة حيث تستخدم أدوات التحكم باستخدام موجات الراديو».