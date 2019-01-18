طرح أحدث جهازي ألعاب في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

طرحت أسوس ريببلك أوف جيمرز، المتخصصة في الألعاب الإلكترونية في الإمارات جهازي ألعاب مبتكرين، مدعومين من إنفيديا، هما الأحدث في العالم ويعد جهاز (مازر شيب GZ700) المتعدد الاستخدامات، أحدث الإضافات التي تقدمها أسوس في الألعاب الإلكترونية فهو جهاز 17.3 بوصة عالي الدقة، المدعم بمعالج (إنتل كور i9)، وبطاقة GeForce RTX™ 2080، من إنفيديا لمعالجة الرسوم.

وكذلك جهاز (زيفاريس إس GX701)، جهاز الحاسب الآلي المحمول الأرفع على مستوى العالم، المدعم بمعالج (إنتل كور) من الجيل الثامن، وبطاقة GeForce RTX 2080، من إنفيديا، وتقنية Max-Q Design للرسوم.

وقال جيف لو المدير الإقليمي لأسوس «يأتي طرح هذه المنتجات في الشرق الأوسط لأول مرة بعد الكشف عنها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2019، يأتي انعكاساً لأهمية المنطقة لأسوس ريببلك أوف جيمرز. وأبدى العملاء رغبتهم في الحصول على أحدث الابتكارات في الألعاب، ونقدر دعمهم وثقتهم في منتجاتنا».